Jomres PRO v9.9.16 - система бронирования отелей Joomla

Jomres PRO - это надёжная многофункциональная система бронирования отелей, абсолютная система бронирования в Joomla.

Расширение может быть полезно для тех веб-ресурсов, которые занимаются различными торговыми операциями, работают в сфере массовых услуг, перевозок, питания, и не хотят терять свою клиентуру из-за отсутствия на их площадках онлайновых систем бронирования. Или существующие издержки имеющихся систем бронирования слишком высоки, и предприятие может быть заинтересовано в их уменьшении.

Просто добавьте данный компонент Jomres на Ваш сайт, и Ваши затраты сократятся. Уже не будет необходимости пользоваться множеством различных компонентов для каждого сервиса.

Приложение умеет делать это всё, делает это надёжно, грамотно, легко управляемо и обладает богатыми функциональными возможностями.

Он бесплатный и на 100% с открытым исходным кодом и полностью интегрирован с выбранным вами Joomla или WordPress. Вы можете за считанные минуты создать неограниченное количество сайтов бронирования, доступных для клиентов на любом устройстве, на любом языке.

Подходит для чего угодно - от объектов с одной собственностью (например, отеля, виллы или B & B) до огромных объектов с множеством объектов, где вы можете перечислить сотни или даже тысячи отелей, вилл и апартаментов.

Первым важным преимуществом нашего механизма бронирования является то, что система Core бесплатна. Вы можете скачать его и установить на своем сайте, и вы сразу же получите систему онлайн-бронирования со многими бесплатными функциями.

Если вы обнаружите, что есть функции, которые вы хотите добавить, есть большая вероятность, что у нас есть плагин, который уже выполняет эту работу. Чтобы получить доступ ко всем более 160 плагинам, вам потребуется ключ для загрузки и поддержки, который легко получить и который дает вам полный доступ ко всем плагинам.

Второе основное преимущество Jomres перед конкурентами заключается в том, что программное обеспечение хранится на вашем веб-сервере, а не на нашем. Это означает, что вы можете установить и настроить программное обеспечение так, как вам нравится. Хотите изменить макет? Не проблема. Хотите добавить новый виджет на свой сайт? Это нормально, Jomres интегрируется как в Wordpress, так и в Joomla, так что вы можете воспользоваться тысячами плагинов, которые предлагают эти CMS, а также миллионами веб-разработчиков, которые имеют опыт установки и настройки этих систем.